«Ремонт и путевка»: Жители Приморья смогут получить компенсации из-за блэкаута
Олег Павлов заявил НСН, что предъявить претензии можно, например, транспортным компаниям, которые не смогли довезти пассажиров, а те уже будут требовать компенсации от поставщика энергии.
Жители Приморья могут получить компенсации из-за масштабного блэкаута, для этого нужно зафиксировать, сколько в финансовом выражении человек потерял из-за сбоев в системе, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Власти Приморья и Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) обещают справиться с масштабным блэкаутом в ближайшие часы. Энергетики уже отчитались о возобновлении подачи электричества в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке. Из-за сбоя в Приморском крае не работают магазины, остановлено движение поездов, обесточены больницы и тысячи жилых домов, в том числе лифты в них, не работают светофоры. Центр Владивостока стоит в 10-балльных пробках. Местные жители собираются массово подавать иски. Палов рассказал, как это сделать.
«Здесь речь идет о проблемах с качеством оказания услуг. То есть потребители получили некачественную услугу поставки электроэнергии, а также смежные услуги: перевозка на электричках и любые другие. Услуги не смогли быть оказаны или были оказаны ненадлежащим образом, некачественно. Потребители могут предъявить претензии к исполнителям услуг – транспортные компании, например. А те уже могут предъявить что-то поставщикам электроэнергии, которые не уследили за бесперебойностью поставок», - отметил он.
Может быть компенсирована стоимость услуг, ремонта или, например, поездки, на которую гражданин не смог попасть из-за массового сбоя, заверил Павлов.
«Потребитель может предъявлять претензии только тем, с кем есть договор. То есть это договор перевозки и так далее. У кого-то ремонтные работы встали, какая-то стройка встала. Потребители будут разбираться с непосредственными исполнителями услуг. Все зависит от того, какие убытки понес потребитель. Может быть компенсирована стоимость самих услуг, путевка у кого-то сгорела, кто-то куда-то опоздал. Нужно убытки подтвердить документами, чтобы их компенсировать», - заключил собеседник НСН.
Отключение рубильника на Приморской ГРЭС стало причиной массового энергетического сбоя в регионе. Это привело к отключению электричества на всех подстанциях края, передает «Радиоточка НСН».
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