Во Владимирской области упал БПЛА

Беспилотник упал во Владимирской области, никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Александр Авдеев.

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«Сегодня ночью в Судогодском районе произошло падение беспилотного летательного аппарата», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Авдеева, в результате был незначительно поврежден забор частного дома. На месте работают правоохранители, сотрудники Минобороны, регионального правительства и органов местного самоуправления.

Ранее в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения обломков сбитого БПЛА, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиВладимирская Область

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