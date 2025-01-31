Во Владимирской области упал БПЛА
Беспилотник упал во Владимирской области, никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Александр Авдеев.
«Сегодня ночью в Судогодском районе произошло падение беспилотного летательного аппарата», — написал губернатор в Telegram-канале.
По словам Авдеева, в результате был незначительно поврежден забор частного дома. На месте работают правоохранители, сотрудники Минобороны, регионального правительства и органов местного самоуправления.
Ранее в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения обломков сбитого БПЛА, напоминает Ura.ru.
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