Во Владимирской области пять человек погибли в автоаварии
12 декабря 202109:31
На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области произошла смертельная автоавария, сообщает УМВД по региону.
ДТП произошло 12 декабря около 5 часов утра на 323 км автодороги на территории Гороховецкого района. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем Hino.
В результате погибли водитель «ВАЗа» и четверо его пассажиров.
Ранее в результате ДТП во Владимирской области погибли два человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru