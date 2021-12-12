Во Владимирской области пять человек погибли в автоаварии

ДТП произошло 12 декабря около 5 часов утра на 323 км автодороги на территории Гороховецкого района. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем Hino.

В результате погибли водитель «ВАЗа» и четверо его пассажиров.

Ранее в результате ДТП во Владимирской области погибли два человека.

