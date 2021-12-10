Источник назвал причину ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы
Причиной ДТП с легковым автомобилем депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова, в котором погиб сам парламентарий, стал выезд на встречную полосу грузовика Renault. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что Зафиров погиб в аварии в Подмосковье, как отмечалось, машина депутата столкнулась с фурой.
«По предварительным данным, ДТП на трассе М-5 "Урал" в Подмосковье, в котором погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, стал выезд грузового автомобиля Renault на полосу встречного движения», — рассказал собеседник ТАСС.
Источник добавил, что точные обстоятельства аварии устанавливаются.
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