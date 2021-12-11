Два человека погибли в ДТП во Владимирской области

ДТП произошло во Владимирской области, в результате которого два человека погибли на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Авария произошла в пятницу вечером в Гусь-Хрустальном районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не справилась с управлением при правом повороте, выехала на полосу встречного движения и съехала в кювет, где врезалась в дерево.

Водитель и пассажир Lada погибли, еще одна пассажирка 2003 года рождения госпитализирована.

