Два человека погибли в ДТП во Владимирской области
ДТП произошло во Владимирской области, в результате которого два человека погибли на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Авария произошла в пятницу вечером в Гусь-Хрустальном районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не справилась с управлением при правом повороте, выехала на полосу встречного движения и съехала в кювет, где врезалась в дерево.
Водитель и пассажир Lada погибли, еще одна пассажирка 2003 года рождения госпитализирована.
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