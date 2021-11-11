Во Владимире умер новорожденный с COVID-19, которому поручил оказать помощь Мурашко

Директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов заявил, что врачи не смогли спасти родившегося с коронавирусом ребёнка, которому поручил помочь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

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По его словам, новорождённый находился на лечении 10 дней и врачи делали всё необходимое, однако из-за опасности резкого ухудшения его состояния перевод ребёнка в Москву не обсуждался.

Баранов добавил, что ребёнок заразился коронавирусом от матери и находился в реанимации на ИВЛ. Кроме того, он родился недоношенным и с врождёнными пороками развития.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди детей в России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьНоворождённыйКоронавирусВладимирская Область
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