Во Владимире умер новорожденный с COVID-19, которому поручил оказать помощь Мурашко
Директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов заявил, что врачи не смогли спасти родившегося с коронавирусом ребёнка, которому поручил помочь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
По его словам, новорождённый находился на лечении 10 дней и врачи делали всё необходимое, однако из-за опасности резкого ухудшения его состояния перевод ребёнка в Москву не обсуждался.
Баранов добавил, что ребёнок заразился коронавирусом от матери и находился в реанимации на ИВЛ. Кроме того, он родился недоношенным и с врождёнными пороками развития.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди детей в России, сообщает RT.
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