Путин поручил Минобороны оказывать поддержку населению в борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжить создание в России быстровозводимых госпиталей, сообщает ТАСС.
На совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК российский лидер поручил военному ведомству «оказывать поддержку гражданской медицинской службе».
«Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране как «очень сложная».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- Власти Новгородской области первыми в РФ продлили нерабочие дни
- СМИ: в Москве найден мёртвым экс-директор Таджикского алюминиевого завода
- СМИ: Армия Турции может завтра начать операцию против союзных США «Сирийских демократических сил»
- Хабенский вернул отменённый спектакль Богомолова на сцену МХТ
- Депутата «Единой России» предложили исключить из партии за голосование против бюджета
- В Севастополе неизвестный заявил о бомбе в здании правительства
- СМИ обнаружили базу данных заказчиков фальшивых ПЦР-тестов
- Цена авиакеросина снова обновила рекорд
- Путин предложил посмотреть в прицел на вошедший в Чёрное море корабль ВМС США
- Путин поручил Минобороны оказывать поддержку населению в борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru