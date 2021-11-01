Путин поручил Минобороны оказывать поддержку населению в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжить создание в России быстровозводимых госпиталей, сообщает ТАСС.

Минобороны отдаст кислород регионам для ковидных больниц

На совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК российский лидер поручил военному ведомству «оказывать поддержку гражданской медицинской службе».

«Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране как «очень сложная».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:БольницыКоронавирусМинобороны РФВладимир Путин
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