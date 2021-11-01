Путин поручил Минобороны оказывать поддержку населению в борьбе с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся непростой На юге Москвы в строящемся доме произошел пожар Сделать прививку и сдать экспресс-тест теперь можно на ВДНХ К акции #МыВместе готовы подключиться более 2,5 тысяч волонтеров Прощание с Игорем Кирилловым состоится 2 ноября на Новодевичьем кладбище Синоптики пообещали жителям столицы теплый ноябрь