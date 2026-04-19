СМИ: Тигр выпрыгнул из манежа во время циркового представления в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во время представления в цирке-шапито тигр выпрыгнул из манежа в зрительские ряды. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в цирке династии Довгалюк. Во время номера на манеже находились три тигра и два дрессировщика. Внезапно, ограждение с сеткой, отделявшее животных от зрителей, упало.
Тигры испугались и начали метаться по манежу. Один из них перепрыгнул через барьер и побежал в сторону зрителей. В зале возникла паника, людей экстренно вывели на улицу.
Представитель династии дрессировщиков Виктория Довгалюк сообщила РЕН ТВ, что в результате инцидента никто не пострадал. Она отметила, что тигрица испугалась из-за технической неполадки и не проявляла агрессии по отношению к зрителям.
Цирк временно приостановил работу. Что произошло с тигром после инцидента, не уточняется.
В прошлом году лев ранил директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
