Во Владикавказе поймали террориста, готовившего взрыв
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт во Владикавказе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) службы. Задержан готовивший взрыв сторонник «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
В рамках спецоперации задержан гражданин России 1990 года рождения, который планировал подорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий республиканского центра, передает RT.
По данным ведомства, затем мужчина планировал отравиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности ИГ.
В тайнике задержанного были обнаружены компоненты для изготовления СВУ, а также электронная переписка с боевиками, которые находятся за рубежом.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров ранее в эфире НСН рассказал, почему в Ингушетии сейчас идет операция по поимке подозреваемых в теракте в Домодедове.
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