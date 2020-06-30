Во Владикавказе поймали террориста, готовившего взрыв

В рамках спецоперации задержан гражданин России 1990 года рождения, который планировал подорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий республиканского центра, передает RT.

По данным ведомства, затем мужчина планировал отравиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности ИГ.

В тайнике задержанного были обнаружены компоненты для изготовления СВУ, а также электронная переписка с боевиками, которые находятся за рубежом.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров ранее в эфире НСН рассказал, почему в Ингушетии сейчас идет операция по поимке подозреваемых в теракте в Домодедове.

