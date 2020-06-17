Силовики задержали двух членов банд Басаева и Хаттаба
Российские силовики задержали двух уроженцев Ставропольского края, которых считают причастными к нападению банд террористов Шамиля Бассаева и Хаттаба на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Речь идёт о Суртланбеке Аджиньязове и Русланбеке Арсланове. Как уточнила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, собраны доказательства их соучастия в преступлении.
При нападении террористов в августе-сентябре 1999 года погибли более 280 военнослужащих, ещё 800 получили ранения. С тех пор были осуждены 80 участников нападения, ещё 28 находятся в розыске.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
553 тыс.+7 843 / сут.
Умерли
7 478+194 / сут.
Выздоровели
304 тыс.+10 036 / сут.
- Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году
- Скончался чемпион СССР по футболу Георгий Рябов
- Силовики задержали двух членов банд Басаева и Хаттаба
- Пушков подтвердил возможность передачи Карелии Финляндии при Горбачеве
- Мишустин отменил 450 устаревших актов времён СССР и РСФСР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru