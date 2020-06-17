Силовики задержали двух членов банд Басаева и Хаттаба

Российские силовики задержали двух уроженцев Ставропольского края, которых считают причастными к нападению банд террористов Шамиля Бассаева и Хаттаба на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Речь идёт о Суртланбеке Аджиньязове и Русланбеке Арсланове. Как уточнила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, собраны доказательства их соучастия в преступлении.

При нападении террористов в августе-сентябре 1999 года погибли более 280 военнослужащих, ещё 800 получили ранения. С тех пор были осуждены 80 участников нападения, ещё 28 находятся в розыске.

