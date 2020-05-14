Ветеран «Альфы»: В Ингушетии сохраняются позиции террористов
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в беседе с НСН рассказал, почему в Ингушетии сейчас идет операция по поимке подозреваемых в теракте в Домодедове.
Операция по ликвидации группировки боевиков, возглавляемой амиром Хамзатом (Асланом Бютукаевым) началась в лесах Сунженского района Ингушетии на границе с Чечней. Как передает «Интерфакс», банда Бютукаева – одна из последних действующих группировок, именно он взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово, произошедший 24 января 2011 года. По ифнормации агентства, участники лесного джамаата Бютукаева могут прятаться в лесах в долинах рек Асса и Фортанга.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН рассказал, почему бандитов ловят только сейчас, через столько лет после завершения чеченских войн.
«Я бы не стал сравнивать Чечню, Ингушетию и Дагестан. С точки зрения проблем терроризма это очень разные республики. Если в Чечне ситуация сейчас не вызывает особых опасений, то в Ингушетии на протяжении многих-многих лет она вызывала определенные опасения. Боевики сохраняют свои позиции, хоть и слабые», - пояснил эксперт.
Напомним, 24 января 2011 года смертник Магомед Евлоев взорвал себя в толпе встречающих в аэропорту Домодедово. Тогда погибли 37 человек. После теракта лидер кавказских боевиков Доку Умаров и Бютукаев выпустили видеозапись, на которой взяли на себя ответственность за акцию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Сёмин прокомментировал свой уход из «Локомотива»
- Следователи проверяют уральский завод, создавший огнеопасные ИВЛ
- Объявлено об остановке распространения коронавируса в России
- Москва пока не готова открыть салоны красоты и парикмахерские
- Машинист не нужен. Юрия Сёмина «ушли» из «Локомотива»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru