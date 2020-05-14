Ветеран «Альфы»: В Ингушетии сохраняются позиции террористов

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в беседе с НСН рассказал, почему в Ингушетии сейчас идет операция по поимке подозреваемых в теракте в Домодедове.



Операция по ликвидации группировки боевиков, возглавляемой амиром Хамзатом (Асланом Бютукаевым) началась в лесах Сунженского района Ингушетии на границе с Чечней. Как передает «Интерфакс», банда Бютукаева – одна из последних действующих группировок, именно он взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово, произошедший 24 января 2011 года. По ифнормации агентства, участники лесного джамаата Бютукаева могут прятаться в лесах в долинах рек Асса и Фортанга.

Новости за ночь: В Екатеринбурге ликвидированы боевики при подготовке теракта

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН рассказал, почему бандитов ловят только сейчас, через столько лет после завершения чеченских войн.

«Я бы не стал сравнивать Чечню, Ингушетию и Дагестан. С точки зрения проблем терроризма это очень разные республики. Если в Чечне ситуация сейчас не вызывает особых опасений, то в Ингушетии на протяжении многих-многих лет она вызывала определенные опасения. Боевики сохраняют свои позиции, хоть и слабые», - пояснил эксперт.

Напомним, 24 января 2011 года смертник Магомед Евлоев взорвал себя в толпе встречающих в аэропорту Домодедово. Тогда погибли 37 человек. После теракта лидер кавказских боевиков Доку Умаров и Бютукаев выпустили видеозапись, на которой взяли на себя ответственность за акцию.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ДомодедовоИнгушетияТерроризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры