Во Франции женщина с ножом напала на полицейского
Женщина с ножом напала на полицейского во французском городе Бордо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.
Отмечается, что в ответ сотрудники полиции открыли огонь, в результате чего нападавшая была тяжело ранена. Мотивы атаки в настоящий момент не известны.
Как уточняет агентство, за последние недели это уже третье нападение на полицейских в стране.
Ранее издание The Telegraph, ссылаясь на письмо бывших военных, сообщило, что французские генералы в отставке предупредили власти страны об опасности гражданской войны с «полчищами исламистов».
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