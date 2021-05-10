Во Франции женщина с ножом напала на полицейского

Женщина с ножом напала на полицейского во французском городе Бордо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Злоумышленник зарезал сотрудницу полиции в пригороде Парижа

Отмечается, что в ответ сотрудники полиции открыли огонь, в результате чего нападавшая была тяжело ранена. Мотивы атаки в настоящий момент не известны.

Как уточняет агентство, за последние недели это уже третье нападение на полицейских в стране.

Ранее издание The Telegraph, ссылаясь на письмо бывших военных, сообщило, что французские генералы в отставке предупредили власти страны об опасности гражданской войны с «полчищами исламистов».



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ФОТО: twitter-аккаунт мэра Ниццы
ТЕГИ:НападениеФранция
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