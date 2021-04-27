Бывшие военные предупредили о гражданской войне во Франции из-за исламистов

Французские генералы в отставке предупредили власти страны об опасности гражданской войны с «полчищами исламистов». Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на письмо бывших военных.

Отмечается, что подписанное 80 отставными военными обращение было опубликовано на прошлой неделе, однако привлекло внимание общественности лишь после убийства сотрудницы полиции во французском Рамбуйе.

Подписавшие письмо считают, что исламисты захватывают регионы Франции и устанавливают там свои порядки, которые противоречат конституции страны. Бездействие властей может повлечь за собой социальный взрыв и гражданскую войну, жертвами которой станут тысячи людей.

Точку зрения генералов разделяет лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая предложила военным стать участниками ее «борьбы за Францию».

При этом правительство главы государства Эммануэля Макрона осудило письмо генералов. Обращение сравнили с неудачным путчем французских военных в Алжире в 1961 году из-за решения предоставить стране независимость.

По словам министра вооруженных сил Флоренс Парли, генералы в отставке представляют только свою точку зрения и не играют никакой роли во французских вооруженных силах. Кроме того, Парли раскритиковала Ле Пен, обвинив ее в незнании устройства армии.

В городе Рамбуйе под Парижем 23 апреля житель Туниса напал на сотрудницу полиции, перерезав ей горло, напоминает телеканал «360». Убийство квалифицировали как теракт. Позже правоохранители обнаружили в телефоне нападавшего исламистскую пропаганду, отмечает РЕН ТВ.

