Злоумышленник зарезал сотрудницу полиции в пригороде Парижа
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своём Twitter сообщил, что во французском городе Рамбуйе было совершено нападение на сотрудницу полиции.
По его словам, инцидент произошёл в помещении комиссариата полиции.
Агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на собственные источники сообщило, что от полученных ран сотрудница полиции умерла.
Источники агентства утверждают, что нападавшим был уроженец Туниса, которого застрелили во время задержания.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что в пригороде Парижа неустановленный мужчина расстрелял автомобиль, в котором находились девочка и её отец. Ребёнок получил серьёзные ранения и был госпитализирован.
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