Во Франции осудили теракт в «Крокусе»
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню осудил теракт в «Крокус Сити Холле», сообщает военное ведомство страны.
Это произошло во время разговора с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню также выразил солидарность с семьями погибших.
Кроме того, французский министр высказался в пользу расширения двухсторонних обменов для максимальной эффективности противодействия терроризму.
Если подтвердится причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», власти страны будут признаны руководителями террористической организации, которых ждет понятная участь, заявил НСН зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru