Во Франции осудили теракт в «Крокусе»

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню осудил теракт в «Крокус Сити Холле», сообщает военное ведомство страны.

СМИ: США заранее предупредили Москву об угрозе теракта в «Крокусе»

Это произошло во время разговора с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню также выразил солидарность с семьями погибших.

Кроме того, французский министр высказался в пользу расширения двухсторонних обменов для максимальной эффективности противодействия терроризму.

Если подтвердится причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», власти страны будут признаны руководителями террористической организации, которых ждет понятная участь, заявил НСН зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ФранцияТерактыКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры