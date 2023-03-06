Внедорожник с туристами сорвался с обрыва в Кабардино-Балкарии
6 марта 202315:41
Автомобиль Тойота Прадо упал в озеро Гижгит в Эльбрусском районе. В машине находилось 6 человек. Об этом сообщает МЧС.
В ведомстве отметили, что на поисково-спасательные работы выдвинулись 22 спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, в том числе 3 водолаза.
Погибли двое человек, еще один пострадал, сообщили в министерстве.
Ранее сейсмолог оценил безопасность курортов Турции после прогнозов о новых землетрясениях.
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6 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru