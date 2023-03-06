Внедорожник с туристами сорвался с обрыва в Кабардино-Балкарии

Автомобиль Тойота Прадо упал в озеро Гижгит в Эльбрусском районе. В машине находилось 6 человек. Об этом сообщает МЧС.

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В ведомстве отметили, что на поисково-спасательные работы выдвинулись 22 спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, в том числе 3 водолаза.

Погибли двое человек, еще один пострадал, сообщили в министерстве.

Ранее сейсмолог оценил безопасность курортов Турции после прогнозов о новых землетрясениях.

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:ТуристыКабардино-балкарияСмертьПроисшествие
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