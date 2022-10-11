В Запорожье заявили о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ позиций

По словам чиновника, войска противника могут приурочить наступление к 14 октября. В Киеве эта дата считается «днями защитника страны и создания Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России)», отмечает телеканал «360».

При этом в Запорожье 14 октября отпразднуют День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы, День запорожского казачества. Рогов подчеркнул, что жители региона готовы защищать свой край, пишет Газета.ру.



«Так что пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется», — цитирует Рогова РИА Новости.

