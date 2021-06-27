Власти Ялты призывают жителей переселяться из зон подтопления из-за новых ливней

Глава администрации Ялты Янина Павленко в видеообращении попросила горожан переехать из зон подтопления в пункты временного проживания на фоне поступившей угрозы схода селей и новых ливней.

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«Мы получили штормовое предупреждение. Сегодня после обеда и весь день 28-го опять прогнозируются дожди, поднятие уровня воды в реках от 50 сантиметров до 1,5 метров. Я обращаюсь ко всем, кто живет у нас в зоне подтопления, в зоне русел рек. Пожалуйста, мы по-прежнему предлагаем вам переселиться в наши пункты временного размещения» - обратилась Павленко к горожанам в Facebook.

Напомним, в субботу, 27 июня власти Ялты привели в полную готовность все службы из-за начавшегося ливня. Глава администрации города Янина Павленко после объявленного МЧС штормового предупреждения провела заседание оперативного штаба.

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ФОТО: www.flickr.com
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