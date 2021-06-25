Власти Ялты продлили на неделю запрет на купание в море
Качество воды в акватории Ялты, пострадавшей от сильных ливней, будут проверять поэтапно, поэтому запрет на купание продлится еще неделю. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперштаба по ликвидации ЧС в пятницу 25 июня.
«В понедельник начинаем забор проб, начинаем с Фороса, Гурзуфа...В центре Ялты самая тяжелая ситуация, боюсь, в бухте еще неделю купаться будет точно нельзя», - цитирует главу республики «Интерфакс».
Аксенов отметил, что в пригороде и на сельских пляжах вода придет в норму быстрее, чем в самой Ялте. По его словам, администрация планирует открывать море постепенно. Глава Крыма также призвал гостей и жителей пострадавшего от наводнения региона отказаться от купания на период очистки.
В свою очередь, глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила, что очередность проверок пляжей будет составлена в течение выходных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 393 / сут.
Умерли
132 тыс.+601 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 024 / сут.
- Российский посол прокомментировал новые возможные санкции США
- СМИ: Германия приостановит авиасообщение с Россией
- Посольство Франции приостановило продление шенгенских виз для россиян
- Размахивавшего ножом мужчину задержали в Риме
- Российским вузам разрешили заселять в общежития только привитых от COVID-19 студентов
- Антонов: Ни один сотрудник дипмиссии России в США не заболел коронавирусом
- ВОЗ выступила против требования COVID-сертификата при путешествиях
- СМИ: Три человека погибли в результате вооруженного нападения в Германии
- Главы МИД России и Италии провели телефонные переговоры
- Глава СПЧ высказался против обязательной вакцинации граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru