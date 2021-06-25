Власти Ялты продлили на неделю запрет на купание в море

Качество воды в акватории Ялты, пострадавшей от сильных ливней, будут проверять поэтапно, поэтому запрет на купание продлится еще неделю. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперштаба по ликвидации ЧС в пятницу 25 июня.

«В понедельник начинаем забор проб, начинаем с Фороса, Гурзуфа...В центре Ялты самая тяжелая ситуация, боюсь, в бухте еще неделю купаться будет точно нельзя», - цитирует главу республики «Интерфакс».

Аксенов отметил, что в пригороде и на сельских пляжах вода придет в норму быстрее, чем в самой Ялте. По его словам, администрация планирует открывать море постепенно. Глава Крыма также призвал гостей и жителей пострадавшего от наводнения региона отказаться от купания на период очистки.

В свою очередь, глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила, что очередность проверок пляжей будет составлена в течение выходных.

