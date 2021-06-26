Спустя неделю в Ялте снова льет дождь

На заседании оперативного штаба Павленко поставила задачу усилить места возможного подтопления. Также на оперштабе в Ялте заявили о необходимости защитить от подтопления жилых домов, сообщает ТАСС.

«Гремит гроза, льет ливень. Надеюсь, кратковременно. Сообщайте о проблемных точках», - обратилась к жителям Павленко на своей странице в Facebook.

По данным Крымского гидрометцентра, умеренный дождь, который начался в Ялте в субботу, перешел в сильный. Синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20 м/с.

Напомним, на прошедшей неделе в Крыму из-за ливня, который привел к подтоплениям, введен режим ЧС регионального масштаба. Больше остальных городов побережья пострадала Ялта. Здесь один человек погиб, 55 пострадали, в числе пропавших без вести – одна женщина.

