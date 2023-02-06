Власти Турции заявили о 284 погибших в результате землетрясения
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 284, пострадали почти 2,5 тысячи человек. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.
«В результате землетрясения погибли 284 гражданина, пострадали 2 323», — приводит слова политика РИА Новости.
Отмечается, что больше всего жертв зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр подземных толчков: здесь погибли 70 человек. При этом больше всего пострадавших — около 600 — в провинции Шанлыурфа.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции рано утром 6 февраля. Подземные толчки также зафиксировали в соседней Сирии: по данным местного минздрава, в результате стихийного бедствия погибли 237 человек, еще 639 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru