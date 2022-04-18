Власти Саратовской области отказались от купленного депутатом Рашкиным лося
Власти Саратовской области отказались от лося, купленного депутатом Госдумы от партии КПРФ Валерием Рашкиным. Об этом рассказала первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова. Видео с соответствующим заявлением опубликовано на Youtube-канале регионального обкома партии.
До этого парламентарий, которого сейчас судят по обвинению в незаконной охоте в Саратовской области, возместил весь ущерб, купив лося. По сообщению информационного агентства РИА Новости, хозяйства области отказались продавать депутату животное, поэтому Рашкин купил его в другом регионе.
На сайте Калининского районного суда в карточке дела парламентария говорится, что очередное заседание по делу Рашкина назначено на 18 апреля на 12:00 часов по московскому времени.
В ночь на 29 октября 2021 года депутат Валерий Рашкин в Саратовской области убил лося, не имея для этого охотничьей лицензии, после чего спрятал тушу животного в машину. Политика задержали на месте преступления, когда он собирался уезжать.
Парламентарий обвиняется в осуществлении незаконной охоты группой лиц по предварительному сговору. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным защиты, Рашкин не признает свою вину, настаивая на том, что он не осознавал преступности своих действий.
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