Власти Саратовской области отказались от купленного депутатом Рашкиным лося

Власти Саратовской области отказались от лося, купленного депутатом Госдумы от партии КПРФ Валерием Рашкиным. Об этом рассказала первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова. Видео с соответствующим заявлением опубликовано на Youtube-канале регионального обкома партии.

До этого парламентарий, которого сейчас судят по обвинению в незаконной охоте в Саратовской области, возместил весь ущерб, купив лося. По сообщению информационного агентства РИА Новости, хозяйства области отказались продавать депутату животное, поэтому Рашкин купил его в другом регионе.

На сайте Калининского районного суда в карточке дела парламентария говорится, что очередное заседание по делу Рашкина назначено на 18 апреля на 12:00 часов по московскому времени.