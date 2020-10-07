Власти Сахалина прокомментировали гибель морских животных на Курилах

Случаи выброса мёртвых морских обитателей у берегов Курильских островов являются обычным сезонным явлением, которое не стоит увязывать с ситуацией с отравлением вод на Камчатке, передает РИА Новости позицию министерства экологии Сахалинской области.

По данным министерства, это обычные осенние явления, характерные для периода штормов.

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«Связывать это явление с произошедшим на Камчатке до получения результатов анализа проб воды преждевременно и необоснованно», - говорится в сообщении министерства.

Ранее сахалинские СМИ сообщали, что в течение последней недели у берегов северо-курильского острова Парамушир фиксируются выброс с моря на берег мертвых осьминогов, ракушек, червей и улиток.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «загрязнение морской среды» из-за гибели морских животных в бухтах неподалёку от Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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Следствием установлено, что причиной гибели донных иглокожих и морских животных в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года стало загрязнение морской воды, из-за чего также пострадали два серфингиста, получившие химические ожоги роговицы глаз.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что исследования показали наличие в образцах прибрежной воды нефтесодержащих компонентов, в том числе фенола. Специалисты проверяют все возможные источники загрязнения вод, в том числе полигоны, где располагаются захоронения ядохимикатов. Назначена экологическая экспертиза, устанавливаются виновные.

Загрязнение воды в акватории Тихого океана подтвердили и в Генпрокуратуре РФ. В разных районах Камчатки было отобрано почти тысяча образцов воды. Обнаружено превышение допустимых значений по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу в 2,5 раза. Также проведены исследования песка.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:СахалинКурильские Острова
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