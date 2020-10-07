Власти Сахалина прокомментировали гибель морских животных на Курилах

«Связывать это явление с произошедшим на Камчатке до получения результатов анализа проб воды преждевременно и необоснованно», - говорится в сообщении министерства.

Ранее сахалинские СМИ сообщали, что в течение последней недели у берегов северо-курильского острова Парамушир фиксируются выброс с моря на берег мертвых осьминогов, ракушек, червей и улиток.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «загрязнение морской среды» из-за гибели морских животных в бухтах неподалёку от Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба Следственного комитета.