Экологи нашли возможное место утечки на камчатском полигоне ядохимикатов

На Козельском полигоне ядовитых химикатов, утечка на котором входит в одну из версий массовой гибели животных в акватории Тихого океана на Камчатке, обнаружили повреждения защитных сооружений. Как сообщает Greenpeace, химикаты, которые испытывали на полигоне, были закрыты геомембраной для защиты от размыва. По данным экологов, мембрана обнажилась еще несколько лет назад.

«В 2010 году полигон закрыли мембраной и засыпали землей, а в 2018 обнажилась мембрана с одного края. Охраны там не было никогда», — заявил директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Экологи обнаружили, что в некоторых местах отсутствовали проволочные ограждения. Глава региона Владимир Солодов сказал, что ограждение могли снять «предприимчивые граждане» для собственных нужд.

Активисты российского отделения Greenpeace ведут собственное расследование. Они обнаружили пленку на поверхности океана, в непосредственной близости от устья реки Налычева, где отобрали пробы маслянистой взвеси и желтой пены.

По разным оценкам, на Козельском полигоне хранится от 20 до 110 тонн опасных веществ, в том числе пестицидов. В последнем отчете Минприроды по мониторингу могильника сказано, что он был создан без соответствующего проекта и с нарушением «Временной инструкции по уничтожению ядохимикатов».

Напомним, о серьезном загрязнении воды на Камчатке в минувшую пятницу сообщила организация Greenpeace. Первыми на это обратили внимание местные серфингисты. Пробы воды показали значительное превышение содержания фенола и нефтепродуктов.

