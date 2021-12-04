Власти раскрыли подробности о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Почти 100 пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» лечат врачи Кемеровской области: трое госпитализированных проходят лечение в стационарах, еще 96 шахтёров получают амбулаторную медпомощь. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Кулак ярости»: Как Путин отчитал причастных к аварии на шахте «Листвяжная»

«По состоянию на 12:00 (08:00 (мск) — прим. НСН) 4 декабря в стационарах находятся три человека. Один в (состоянии — прим. НСН) средней степени тяжести и два в удовлетворительном состоянии», — цитирует сообщение RT.

По последним данным, из медучреждений выписаны 13 человек.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. В результате трагедии погиб 51 человек, 99 – пострадали. Президент России Владимир Путин во время обсуждения катастрофы на совещании 2 декабря пришел в ярость и ударил кулаком по столу, его возмутило полное отсутствие безопасности на шахте.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:КузбассКемеровская ОбластьБольницыПострадавшиеШахты
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