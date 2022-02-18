Власти Петербурга выплатят компенсации семьям погибших при обследовании желудка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому семьям погибших и пострадавшим при обследовании желудка пациентам будут выплачены компенсации, сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно документу, семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшим, получившим инвалидность, выплатят по 500 тысяч рублей. Размер компенсации при установлении причинения вреда здоровью - 300 тысяч рублей.
«Предусмотрена экстренная социальная помощь, поддержка семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, юридическая и психологическая помощь», — добавили в правительстве.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что в период с декабря 2021 года по январь 2022 года скончались семь пациентов, проходивших обследование в консультативно-диагностическом центре в Санкт-Петербурге.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- Власти Петербурга выплатят компенсации семьям погибших при обследовании желудка
- Трамп сделал первую публикацию в своей новой соцсети
- Норвежец Бё одержал победу в биатлонном масс-старте на ОИ-2022
- ФСБ задержала замглавы Минздрава Челябинской области
- Путин поручил заключить с Сирией договор о выдаче
- Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Свободный Идель-Урал»
- Минобороны Украины: ВСУ ментально готовы остановить любого врага
- СМИ: 11 пассажиров загоревшегося в Ионическом море парома пропали без вести
- В Минобороны Украины оценили вероятность масштабной эскалации в Донбассе
- Движение по трассе Донецк — Горловка возобновили в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru