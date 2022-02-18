Власти Петербурга выплатят компенсации семьям погибших при обследовании желудка

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому семьям погибших и пострадавшим при обследовании желудка пациентам будут выплачены компенсации, сообщает пресс-служба администрации города.

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Согласно документу, семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшим, получившим инвалидность, выплатят по 500 тысяч рублей. Размер компенсации при установлении причинения вреда здоровью - 300 тысяч рублей.

«Предусмотрена экстренная социальная помощь, поддержка семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, юридическая и психологическая помощь», — добавили в правительстве.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что в период с декабря 2021 года по январь 2022 года скончались семь пациентов, проходивших обследование в консультативно-диагностическом центре в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: Беглов
ТЕГИ:КомпенсацииПогибшиеПострадавшиеАлександр БегловСанкт-Петербург
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