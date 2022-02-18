Власти Петербурга выплатят компенсации семьям погибших при обследовании желудка

Согласно документу, семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшим, получившим инвалидность, выплатят по 500 тысяч рублей. Размер компенсации при установлении причинения вреда здоровью - 300 тысяч рублей.

«Предусмотрена экстренная социальная помощь, поддержка семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, юридическая и психологическая помощь», — добавили в правительстве.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что в период с декабря 2021 года по январь 2022 года скончались семь пациентов, проходивших обследование в консультативно-диагностическом центре в Санкт-Петербурге.

