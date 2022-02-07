Арестован второй сотрудник медцентра Петербурга по делу о смерти пациентов

Сотрудница Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Санкт-Петербурга Елена Медведева отправлена под стражу в рамках уголовного дела о смерти пациентов. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Арестованная занимает должность заведующей отделением лучевой диагностики ГКДЦ №1. Её обвиняют в оказании небезопасных услуг. По данным следствия, она точно была осведомлена о том, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не относится к лекарственным средствам, однако допустила его применение при проведении процедур.

Ранее был задержан и арестован главный врач медицинского учреждения Евгений Попов.

С декабря 2021 года по январь 2022 года скончались семь пациентов ГКДЦ №1, пострадали 23 человека. Всем им проводили процедуру рентгена желудка с применением сульфата бария. Согласно материалам дела, при этом использовался промышленный химический препарат, не включенный в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности.

