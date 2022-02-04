Число погибших в медцентре в Питере возросло до семи человек

По версии следствия, в указанном центре медицинские услуги оказывались с применением промышленного химического препарата, который не был включён в госреестр лекарственных средств и не соответствовал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Установлена коммерческая структура, поставившая данный промышленный химический препарат, действиям её руководства будет дана юридическая оценка», - отметили в ведомстве.

Также в сообщении говорится, что в качестве подозреваемой была задержана заведующая отделом лучевой диагностики данного центра.

Ранее в СИЗО отправили главврача петербургского консультативно-диагностического, который подозревается в совершении преступлений по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Производство товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

