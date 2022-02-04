Число погибших в медцентре в Питере возросло до семи человек

Семь пациентов, проходивших обследование в консультативно-диагностическом центре в Санкт-Петербурге, скончались в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

Более 20 человек пострадали после диагностики в клинике Санкт-Петербурга

По версии следствия, в указанном центре медицинские услуги оказывались с применением промышленного химического препарата, который не был включён в госреестр лекарственных средств и не соответствовал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Установлена коммерческая структура, поставившая данный промышленный химический препарат, действиям её руководства будет дана юридическая оценка», - отметили в ведомстве.

Также в сообщении говорится, что в качестве подозреваемой была задержана заведующая отделом лучевой диагностики данного центра.

Ранее в СИЗО отправили главврача петербургского консультативно-диагностического, который подозревается в совершении преступлений по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Производство товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный КомитетСмертьЛечениеСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры