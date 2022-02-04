Число погибших в медцентре в Питере возросло до семи человек
Семь пациентов, проходивших обследование в консультативно-диагностическом центре в Санкт-Петербурге, скончались в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.
По версии следствия, в указанном центре медицинские услуги оказывались с применением промышленного химического препарата, который не был включён в госреестр лекарственных средств и не соответствовал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«Установлена коммерческая структура, поставившая данный промышленный химический препарат, действиям её руководства будет дана юридическая оценка», - отметили в ведомстве.
Также в сообщении говорится, что в качестве подозреваемой была задержана заведующая отделом лучевой диагностики данного центра.
Ранее в СИЗО отправили главврача петербургского консультативно-диагностического, который подозревается в совершении преступлений по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Производство товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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