Власти Оренбуржья спрогнозировали подтопление еще 1,5 тысячи домов
В Оренбургской области подтопит еще около 1,5 тысячи домов и порядка 1,6 тысячи приусадебных участков, сообщило правительство региона в Telegram.
По данным властей, в предстоящие сутки планируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал. Зона подтопления расширится в Оренбурге, Илекском и Беляевском районах и Кувандыкском городском округе, заявили в правительстве области.
В настоящее время в регионе подтоплено более 11,7 тысячи домов в 67 населенных пунктах и 40 садовых товариществах. Эвакуировано свыше 10 тысяч человек.
Ранее уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил 11 метров, передает «Радиоточка НСН».
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