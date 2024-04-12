Власти Оренбуржья спрогнозировали подтопление еще 1,5 тысячи домов

По данным властей, в предстоящие сутки планируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал. Зона подтопления расширится в Оренбурге, Илекском и Беляевском районах и Кувандыкском городском округе, заявили в правительстве области.

В настоящее время в регионе подтоплено более 11,7 тысячи домов в 67 населенных пунктах и 40 садовых товариществах. Эвакуировано свыше 10 тысяч человек.

Ранее уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил 11 метров, передает «Радиоточка НСН».

