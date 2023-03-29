Власти объяснили хлопки в Ростове-на-Дону шумом от самолета
Власти Ростовской области объяснили хлопки в городе шумом от самолета. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
По его словам, громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта.
Глава региона также попросил жителей сохранять спокойствие.
Ранее жители Ростова-на-Дону в социальных сетях жители сообщали о громком звуке в городе и его окрестностях.
16 марта произошел взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, передает НСН.
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