Власти объяснили хлопки в Ростове-на-Дону шумом от самолета

Власти Ростовской области объяснили хлопки в городе шумом от самолета. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По его словам, громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта.

Глава региона также попросил жителей сохранять спокойствие.

ФСБ назвало причину возникновения пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове

Ранее жители Ростова-на-Дону в социальных сетях жители сообщали о громком звуке в городе и его окрестностях.

16 марта произошел взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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