ФСБ назвало причину возникновения пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове
Взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошёл из-за возгорания горюче-смазочных материалов, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Уточняется, что из-за взрыва частично разрушилось здание. В результате инцидента есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что короткое замыкание силового кабеля, по предварительным данным, привело к возгоранию на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону.
Согласно этим данным, на складе с оружием погранслужбы загорелся силовой кабель. Сотрудники предприняли усилия для самостоятельного тушения, однако огонь перекинулось на объёмные ёмкости с топливом, которые сдетонировали.
Пожарные уже ликвидировали открытое горение на территории погрануправления.
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