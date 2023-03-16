ФСБ назвало причину возникновения пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове

Взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошёл из-за возгорания горюче-смазочных материалов, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Причиной пожара в ростовском погрануправлении ФСБ стало замыкание проводки

Уточняется, что из-за взрыва частично разрушилось здание. В результате инцидента есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что короткое замыкание силового кабеля, по предварительным данным, привело к возгоранию на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону.

Согласно этим данным, на складе с оружием погранслужбы загорелся силовой кабель. Сотрудники предприняли усилия для самостоятельного тушения, однако огонь перекинулось на объёмные ёмкости с топливом, которые сдетонировали.

Пожарные уже ликвидировали открытое горение на территории погрануправления.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуФСБПожар

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