Названа предварительная причина пожара в погрануправлении ФСБ в Ростове. Видео

Короткое замыкание силового кабеля, по предварительным данным, привело к возгоранию на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону. Такую версию Telegram-каналы распространили со ссылкой на МЧС.

Согласно этим данным, на складе с оружием погранслужбы загорелся силовой кабель. Сотрудники предприняли усилия для самостоятельного тушения, однако огонь перекинулось на объёмные ёмкости с топливом, которые сдетонировали.

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Как передает ТАСС, в результате ЧП погиб один человек погиб, двое пострадали. Такую информацию раскрыли экстренные службы.

В администрации областного центра заверили, что угрозы для жителей многоквартирных домов по соседству с местом ЧП, нет. По данным МЧС, площадь пожара составила около 900 квадратных метров.

В сети появилось видео пожара в погрануправлении.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуПограничникиПожар
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