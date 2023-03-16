Названа предварительная причина пожара в погрануправлении ФСБ в Ростове. Видео
Короткое замыкание силового кабеля, по предварительным данным, привело к возгоранию на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону. Такую версию Telegram-каналы распространили со ссылкой на МЧС.
Согласно этим данным, на складе с оружием погранслужбы загорелся силовой кабель. Сотрудники предприняли усилия для самостоятельного тушения, однако огонь перекинулось на объёмные ёмкости с топливом, которые сдетонировали.
Как передает ТАСС, в результате ЧП погиб один человек погиб, двое пострадали. Такую информацию раскрыли экстренные службы.
В администрации областного центра заверили, что угрозы для жителей многоквартирных домов по соседству с местом ЧП, нет. По данным МЧС, площадь пожара составила около 900 квадратных метров.
В сети появилось видео пожара в погрануправлении.
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