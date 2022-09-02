Власти Новой Каховки сообщили о разрушении водного элеватора после обстрелов ВСУ
Украинские войска обстреляли населенный пункт Новая Каховка в Херсонской области, в результате был разрушен водный элеватор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева.
«Вчера вечером был разрушен водный элеватор "Нибулон", расположенный в Веселом», — рассказал чиновник.
Леонтьев подчеркнул, что было уничтожено огромное количество зерна, пишет RT. Чиновник также указал, что разрушены производственные мощности, отмечает РИА ФАН.
По словам главы ВГА, украинские войска нанесли удар по элеватору высокоточным оружием.
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