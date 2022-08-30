Местные власти сообщили об обстреле ВСУ хранилища отработанного топлива ЗАЭС

«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Власти отметили, что после этого огонь не прекратился, пишет Ura.ru. Администрация связала обстрелы ЗАЭС с миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ): местные власти считают, что Киев пытается сорвать визит экспертов на электростанцию. Специалисты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибудут на АЭС 31 августа, напоминает телеканал 360.

