Местные власти сообщили об обстреле ВСУ хранилища отработанного топлива ЗАЭС

Территорию Запорожской АЭС обстреляли со стороны Украины, зафиксированы разрывы близ хранилища отработанного топлива. Об этом сообщает администрация Энергодара.

Миссия МАГАТЭ выехала из Вены на Запорожскую АЭС

«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Власти отметили, что после этого огонь не прекратился, пишет Ura.ru. Администрация связала обстрелы ЗАЭС с миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ): местные власти считают, что Киев пытается сорвать визит экспертов на электростанцию. Специалисты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибудут на АЭС 31 августа, напоминает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелАЭСВСУУкраина
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