Власти назвали версии прорыва дамбы в Красноярском крае

Также глава региона заявил, что не исключает, что объект был возведен без разрешений и контроля. Известно, что дамба не была зарегистрирована в Ростехнадзоре.

Напомним, прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели произошел рано утром, 19 октября. Были затоплены общежития, в которых проживали рабочие. Погибли не менее 15 человек, судьба еще более десяти остается неизвестной.

Ранее стало известно, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

