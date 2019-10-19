Власти назвали версии прорыва дамбы в Красноярском крае
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что вызвавший гибель золотодобытчиков прорыв дамбы мог произойти из-за несоблюдения технологий строительства, или из-за дождей.
Также глава региона заявил, что не исключает, что объект был возведен без разрешений и контроля. Известно, что дамба не была зарегистрирована в Ростехнадзоре.
Напомним, прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели произошел рано утром, 19 октября. Были затоплены общежития, в которых проживали рабочие. Погибли не менее 15 человек, судьба еще более десяти остается неизвестной.
Ранее стало известно, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Всегда врал. Савченко назвала Порошенко виновником войны в Донбассе
- Власти назвали версии прорыва дамбы в Красноярском крае
- В ОП призвали переложить проверку счетчиков с жильцов на управляющие компании
- Гидролог заявил об аномальном числе жертв прорыва дамбы в Красноярском крае
- Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии