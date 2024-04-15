Власти: Над Бердянском сбили две ракеты Storm Shadow
15 апреля 202412:40
Две ракеты Storm Shadow, по предварительным данным, были сбиты над Бердянском. Об этом сообщили в администрации города.
Как отметили власти, около 11:30 в Бердянске были слышны взрывы.
«По предварительной информации, наше ПВО сбило... ракеты Storm Shadow», — указано в сообщении в Telegram-канале администрации.
Власти уточняют информацию.
Ранее в Бердянске предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб с участием завербованного россиянина, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru