Власти: Над Бердянском сбили две ракеты Storm Shadow

Как отметили власти, около 11:30 в Бердянске были слышны взрывы.

«По предварительной информации, наше ПВО сбило... ракеты Storm Shadow», — указано в сообщении в Telegram-канале администрации.

Власти уточняют информацию.

Ранее в Бердянске предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб с участием завербованного россиянина, пишет RT.

