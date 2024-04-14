Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский беспилотник
За последние сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, силы ПВО также поразили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского и производства и столько же американских снарядов JDAM. Кроме того, российские силы сбили ракету системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожено более 20,8 тысячи украинских беспилотников, уточнили в Минобороны.
Утром 14 апреля российские системы ПВО уничтожили десять украинских дронов над территорией Краснодарского края, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru