Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский беспилотник

По данным ведомства, силы ПВО также поразили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского и производства и столько же американских снарядов JDAM. Кроме того, российские силы сбили ракету системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожено более 20,8 тысячи украинских беспилотников, уточнили в Минобороны.

Утром 14 апреля российские системы ПВО уничтожили десять украинских дронов над территорией Краснодарского края, передает «Радиоточка НСН».

