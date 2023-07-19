Власти Крыма сняли с маршрутов в Феодосии автобусы и направили к месту пожара на полигоне

Власти Крыма сняты с муниципальных маршрутов в Феодосии 15 автобусов, чтобы направить их в район пожара на военном полигоне. Ранее сообщалось, что из близлежащих сел планируется эвакуировать более 2-х тысяч жителей.

В связи с переброской автобусов интервалы между рейсами будут увеличены в среду, 19 июля, предупредила администрация Феодосии. Об этом говорится в сообщении крымского правительства в Telegram.

«Полыхает уже четыре часа»: Из-за пожара на полигоне в Крыму эвакуируют жителей

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма произошел сегодня рано утром. Официально причина пока не называется. Власти объявил, что на сутки будут эвакуированы жители из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Людей разместят в пунктах временного размещения в школах в селе Первомайское и в Кировском. Участком трассы «Таврида» сейчас перекрыт, автомобилистов отправляют объездным маршрутом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияПожарКрым

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