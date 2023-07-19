Власти Крыма сняли с маршрутов в Феодосии автобусы и направили к месту пожара на полигоне

Власти Крыма сняты с муниципальных маршрутов в Феодосии 15 автобусов, чтобы направить их в район пожара на военном полигоне. Ранее сообщалось, что из близлежащих сел планируется эвакуировать более 2-х тысяч жителей.

В связи с переброской автобусов интервалы между рейсами будут увеличены в среду, 19 июля, предупредила администрация Феодосии. Об этом говорится в сообщении крымского правительства в Telegram.