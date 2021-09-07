Власти Кемеровской области окажут помощь семья убитых школьниц

Власти Кемеровской области окажут всю необходимую помощь семьям двух погибших десятилетних школьниц из Кеселевска. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Сергей Цивилев.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами», - написал в социальной сети Цивилев.

Напомним, две девочки пропали по дороге домой из школы 6 сентября. Позже в сети появилась видеозапись из одного из местных магазинов. На его кадрах видно, как школьницы уходят с неизвестным мужчиной. 7 сентября стало известно, что правоохранители и участники поисковой операции нашли тела пропавших школьниц.

Также СМИ сообщили о задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался Виктор Пестерников. Ранее мужчина был судим за преступление сексуального характера. Он признался в содеянном и показал, где спрятал тела убитых девочек, пишет Ura.ru.