Власти Кемеровской области окажут помощь семья убитых школьниц
Власти Кемеровской области окажут всю необходимую помощь семьям двух погибших десятилетних школьниц из Кеселевска. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Сергей Цивилев.
«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами», - написал в социальной сети Цивилев.
Напомним, две девочки пропали по дороге домой из школы 6 сентября. Позже в сети появилась видеозапись из одного из местных магазинов. На его кадрах видно, как школьницы уходят с неизвестным мужчиной. 7 сентября стало известно, что правоохранители и участники поисковой операции нашли тела пропавших школьниц.
Также СМИ сообщили о задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался Виктор Пестерников. Ранее мужчина был судим за преступление сексуального характера. Он признался в содеянном и показал, где спрятал тела убитых девочек, пишет Ura.ru.
Между тем, Ленинский районный суд в Тюмени на два месяца отправил в СИЗО Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве восьмилетней девочки, сообщает ТАСС.
Отмечается, что мужчина не стал отвечать на вопросы журналистов, а его защита заявила, что не намерена обжаловать решение суда.
Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа в 2,5 километрах от её дома - у озера Оброчное. Задержанный по подозрению в совершении преступления Виталий Бережной дал признательные показания.
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