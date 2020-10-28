Власти Катара принудительно провели гинекологический осмотр туристок

Всем женщинам в аэропорту Дохи сделали принудительный гинекологический осмотр из-за найденного младенца.

В начале октября в аэропорту столицы Катара был обнаружен младенец. Ребенка выбросили в мусорное ведро, обернув в полиэтиленовый пакет. В правительстве арабской страны назвали произошедшее «ужасным преступлением» и провели гинекологический осмотр всех женщин, находящихся в аэропорте.

Позже власти выразили сожаление в связи с инцидентом и извинились за посягательство на личную свободу туристок.

«Это вопиющее и опасное для жизни нарушение закона повлекло за собой немедленный поиск родителей, в том числе на рейсах в окрестностях того места, где был обнаружен новорожденный», – объяснили представители правительства.

В заявлении, опубликованном на сайте правительства Катара, власти пообещали прозрачного и всеобъемлющего расследования произошедшего. «Мы стремимся к безопасности и комфорту всех путешественников, посещающих страну», – подытожили в сообщении.

Об инциденте с выброшенным в мусорное ведро младенцем стало известно 26 октября после сообщения BBC. Пассажирок самолета, направляющегося в Австралию, сняли с рейса. Все 13 женщин оказались гражданками Австралии. Собеседница издания рассказала, что женщинам не объяснили цель медицинского осмотра, многие из них после этого плакали. Власти Австралии осудили действия Катара и потребовали объяснений.

В Катаре секс и рождение ребенка вне брака считается преступлением. Обычно за это наказывают годом лишения свободы. Чаще всего жертвами подобных законов становятся мигрантки, которые занимаются низкоквалифицированным трудом.

Ранее сообщалось, что отец двоих маленьких мальчиков оставил их в московском аэропорту Шереметьево. На мужчину завели уголовное дело по статье «Осталение в опасности».