В Карелии при учебном полёте разбился Су-30
Минобороны России сообщило, что в Карелии во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель Су-30. Авария произошла около 19:00 мск.
По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности. Боекомплекта на борту не было, полет выполнялся в штатном режиме. В результате катастрофы экипаж погиб. Причины происшествия уточняются.
Су-30 — многоцелевой истребитель поколения «4+», разработанный в России на базе семейства Су-27. Самолет используется для перехвата, сопровождения целей и нанесения ударов, способен выполнять боевые задачи в любых погодных условиях.
Истребитель состоит на вооружении ВКС России и экспортируется в ряд стран, передает «Радиоточка НСН».
