Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа Ил-22 при исполнении воинского долга 24 июня

Собянин поручил ускорить реконструкцию взрослой и детской поликлиник в Марьине Более 400 производств зарегистрировано в Москве за год Почти 2600 дворов благоустроили в прошлом году в столице Около 140 пар поженились на Северном речном вокзале с 2021 года Более 15 тысяч поездок совершено на первом речном электротрамвае Москвы за неделю