Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа Ил-22 при исполнении воинского долга 24 июня

Власти Ивановской области сообщили, что в субботу при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ивановская ОбластьПилотыСмерть

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