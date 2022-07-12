Власти Херсонской области заявили о шести погибших в результате удара ВСУ по Новой Каховке
Не менее шести человек погибли в результате удара украинских войск по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района Владимира Леонтьева.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, были повреждены жилые дома, больница, пункт гуманитарной помощи, рынок. По предварительным данным, силовики вели обстрел из американской ракетной системы залпового огня HIMARS, пишет РИА ФАН.
«Шесть человек (погибших. — НСН) есть, это точно», — заявил Леонтьев.
Чиновник добавил, что в результате ударов были ранены не менее 40 человек, у пострадавших зафиксировали в том числе осколочные ранения и порезы. Кроме того, много людей остается под завалами зданий, также мирные жители заблокированы в своих домах и квартирах, пишет RT.
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