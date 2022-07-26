Власти Херсонской области заявили о попытке ВСУ нанести ракетный удар по Херсону

Украинские силовики в ночь на вторник попытались нанести ракетный удар по Херсону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Херсонской области.

В Донецке после обстрелов ВСУ произошел крупный пожар на нефтебазе

Как отметили власти региона, в небе было слышно несколько взрывов, пишет RT.

«Работала система противовоздушной обороны», — указали в пресс-службе.

Данных о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не поступало, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУРегионыУкраина
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