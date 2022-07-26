Власти Херсонской области заявили о попытке ВСУ нанести ракетный удар по Херсону
26 июля 202209:52
Украинские силовики в ночь на вторник попытались нанести ракетный удар по Херсону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Херсонской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru