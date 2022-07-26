В Донецке после обстрелов ВСУ произошел крупный пожар на нефтебазе

Нефтебаза загорелась в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, на объекте бушует сильный пожар: огонь видно в нескольких районах города, пламя бьет на несколько десятков метров в высоту.

Отмечается, что из-за обстрелов загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами. Информации о пострадавших нет, пишет Газета.ру. На месте происшествия работают специалисты МЧС и Народной милиции ДНР, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарОбстрелДонецк
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