В Донецке после обстрелов ВСУ произошел крупный пожар на нефтебазе
Нефтебаза загорелась в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, на объекте бушует сильный пожар: огонь видно в нескольких районах города, пламя бьет на несколько десятков метров в высоту.
Отмечается, что из-за обстрелов загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами. Информации о пострадавших нет, пишет Газета.ру. На месте происшествия работают специалисты МЧС и Народной милиции ДНР, отмечает «Свободная пресса».
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