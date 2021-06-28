Движение на «оранжевой» ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено, сообщает в понедельник Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время станции «Новоясеневская» и «Теплый стан» открыты, станцию «Ясенево», где были зафиксированы подтопления, поезда проезжают без остановки.
Ранее сообщалось, что сильнейший ливень, обрушившийся на Москву в понедельник днем, привел к частичному затоплению метро «Ясенево».
Сообщалось, что большое количество воды попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Движение поездов на участке «Теплый стан» - «Новоясеневская» было временно остановлено.
При этом отмечалось, что все пассажиры вышли из поездов на станциях, в тоннелях остановленных поездов с пассажирами не было.
Очевидцы публиковали в соцсетях видео с затопленным подземным переходом у метро «Ясенево».
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