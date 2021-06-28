Движение на «оранжевой» ветке московского метро восстановлено

Ранее сообщалось, что сильнейший ливень, обрушившийся на Москву в понедельник днем, привел к частичному затоплению метро «Ясенево».

Сообщалось, что большое количество воды попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Движение поездов на участке «Теплый стан» - «Новоясеневская» было временно остановлено.

При этом отмечалось, что все пассажиры вышли из поездов на станциях, в тоннелях остановленных поездов с пассажирами не было.

Очевидцы публиковали в соцсетях видео с затопленным подземным переходом у метро «Ясенево».

