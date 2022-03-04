Власти Франции задержали три российских судна и одну яхту

По его словам, французские власти без каких-либо объяснений задержали три российских судна и одну яхту.

«Проходят обыски, ничего не находят. Всё передается в судебные органы, когда будут приняты какие-либо решения, никто предсказать не может», - отметил Мешков.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в своём Twitter заявил, что французские таможенники арестовали яхту Amore Vero, которая, по его словам, «принадлежит российскому олигарху».