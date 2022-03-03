Forbes: Немецкие власти конфисковали яхту Алишера Усманова

28 февраля Евросоюз ввел санкции против российских политиков, журналистов, деятелей культуры, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова. Теперь им запрещен въезд на территорию ЕС. При этом их активы после обнаружения в союзе будут заморожены.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент США Джо Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход спецоперации на Украине.