Forbes: Немецкие власти конфисковали яхту Алишера Усманова

Власти Германии конфисковали яхту российского бизнесмена Алишера Усманова стоимостью около $600 миллионов. Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным источника, 156-метровое судно Dilbar было изъято у предпринимателя в Гамбурге.

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28 февраля Евросоюз ввел санкции против российских политиков, журналистов, деятелей культуры, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова. Теперь им запрещен въезд на территорию ЕС. При этом их активы после обнаружения в союзе будут заморожены.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент США Джо Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход спецоперации на Украине.

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ТЕГИ:ПредпринимателиГерманияКонфискацияИмуществоАлишер Усманов
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