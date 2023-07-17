Власти Ейска подтвердили гибель пилота при крушении Су–25

Власти Ейска подтвердили, что пилот штурмовика Су-25 погиб при выполнении учебно-тренировочного полета. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик. Он выразил соболезнования близким погибшего.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что пилот успел катапультироваться, однако запутался в стропах парашюта и пошел ко дну. Его удалось достать из воды, летчика попытались реанимировать, но безуспешно.