Власти Ейска подтвердили гибель пилота при крушении Су–25
Власти Ейска подтвердили, что пилот штурмовика Су-25 погиб при выполнении учебно-тренировочного полета. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик. Он выразил соболезнования близким погибшего.
Ранее телеграм-каналы сообщали, что пилот успел катапультироваться, однако запутался в стропах парашюта и пошел ко дну. Его удалось достать из воды, летчика попытались реанимировать, но безуспешно.
Самолет Су-25 потерпел крушение в понедельник, 17 июля, около 15:00 в Ейском районе неподалеку от берега в Азовском море. Пилота эвакуировали спасатели.
Предварительно, причиной крушения самолета стал отказ двигателя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине назвал дату новой встречи в формате «Рамштайн»
- В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в направлении Крыма
- Отдыхающих в Крыму детей вывезут домой по «зеленым коридорам»
- Генпрокуратура России потребовала изъять у экс-полицейского 130 миллионов рублей
- Внучка секретаря СНБО Данилова оправдалась за клип «Кайф» в Киеве
- Участников спецоперации предложили допускать к экзаменам на права без автошколы
- Гильдия актеров США разрешила независимым продюсерам продолжать работу
- Минюст признал нежелательной в России деятельность «Новой газеты Европа»
- Украинского морпеха будут судить за расстрел жителей Мариуполя
- Для россиян подготовили правила проезда по новым территориям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru