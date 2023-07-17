Краснодарский оперштаб подтвердил падение Су-25 в Азовском море
17 июля 202315:54
Краснодарский оперативный штаб в своем Telegram-канале подтвердил информацию о крушении российского истребителя Су-25.
«По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что жертв в результате катастрофы нет. Пилота, по данным оперштаба, оперативно эвакуировали спасатели.
Предварительно, причиной крушения самолета стала техническая неисправность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru