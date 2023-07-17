Краснодарский оперштаб подтвердил падение Су-25 в Азовском море

Краснодарский оперативный штаб в своем Telegram-канале подтвердил информацию о крушении российского истребителя Су-25.

В Краснодарском крае упал Су-25
«По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что жертв в результате катастрофы нет. Пилота, по данным оперштаба, оперативно эвакуировали спасатели.

Предварительно, причиной крушения самолета стала техническая неисправность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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